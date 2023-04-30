نائب:تخصيصات المحافظات الجنوبية في الموازنة ليست بالمستوى المطلوب

نائب:تخصيصات المحافظات الجنوبية في الموازنة ليست بالمستوى المطلوب
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة النهج الوطني احمد الربيعي، الأحد، بزيادة الميزانيات المخصصة لتنمية المحافظات الجنوبية، مشيرا إلى أن المبالغ المرصودة في الموازنة دون مستوى الطموح. وقال الربيعي في حديث صحفي، ان ” الميزانيات المخصصة للمحافظات في موازنة 2023 لا تلبي احتياجات تنمية المحافظات “. وأضاف ان “البرلمان سيجري بعض التعديلات على الموازنة إلا أنها ستكون طفيفة  لتحقيق العدالة بين حصص المحافظات “.لافتا إلى أن “هناك مطالبات بمضاعفة مخصصات تنمية الأقاليم لأنها وردت قليلة جدا في الموازنة وعليه نطالب برفع حصص المحافظات المالية وتمكينها من إنجاز مشاريعها”.وانتقد عضو لجنة تنمية الاقليم والمحافظات النيابية محمد الشمري في وقت سابق ، انخفاض حصة تنمية الاقاليم في موازنة 2023، مبينا انها لا تتجاوز 2،5 ترليون دينار.

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