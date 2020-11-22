نائب:تخفيض رواتب الموظفين في موازنة 2021

نائب:تخفيض رواتب الموظفين في موازنة 2021
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، تخفيض رواتب الموظفين في موازنة 2021، فيما قال إنها ستخلو من التعيينات.وقال كوجر في تصريح صحفي، إن “الموازنة ستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء”.وتوقع كوجر، “اللجوء إلى تخفيض مخصصات رواتب الموظفين، في ظل استمرار الازمة المالية، كما ستلجأ الحكومة إلى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة”.وتحدث مقرر اللجنة المالية الدكتور، احمد الصفار، يوم السبت (14-11-2020)، عن امكانية قيام الحكومة بتعديل سلم رواتب الموظفين.وقال الصفار في حديث  صحفي، متحدثاً عن اخر المجريات المتعلقة بقانون الاقتراض والخطوات المقبلة، “لحد الان لم تصل مسودة قانون 2021، كما انها يفترض ان تتضمن التعديلات الواردة في الورقة البيضاء  التي قدمتها وزارة المالية في وقت سابق الى البرلمان”.وبخصوص ما يجري الحديث بشأنه عن وجود توجه لتشريع سلم جديد للرواتب، قال الصفار “لا اعتقد ان الحكومة قادرة على اجراء تعديلات على الرواتب”، مشيرا الى ان “هذه الخطوات ستجابه بمعارضة شديدة بسبب الاختلافات السياسية “.وتابع: “اغلب المناقشات الدائرة في البرلمان هي سياسية اكثر مما هي فنية مهنية، والهدف منها هو بالضد من اي توجه حكومي “.

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