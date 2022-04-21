نائب:ترأس التحالف الثلاثي للجان النيابية (المالية والقانونية والخارجية ) ضد الشعب

نائب:ترأس التحالف الثلاثي للجان النيابية (المالية والقانونية والخارجية ) ضد الشعب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو مجلس النواب ثائر مخيف، الخميس، رئاسة البرلمان عملية اختصار 25 لجنة نيابية بـ ثلاث لجان فقط، مبيناً أن “اللجان الثلاثة لم تتشكل وفق القانون والعرف والسياسي”.وقال مخيف في تصريح صحفي، إن “تفرد التحالف الثلاثي باللجنة المالية والقانونية والخارجية يوضح أنهم جاءوا من أجل المكاسب المالية فقط وليس مصلحة الشعب”، لافتاً إلى أن “رئاسة البرلمان تتحمل هذه الاخفاقات النيابية كطرف تشريعي”.وأضاف أن “ذهاب التحالف الثلاثي نحو اللجان المهمة يؤكد أن حضورهم لجلسات البرلمان السابقة لم يكن من أجل رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة وإنما لضمان اللجان النيابية الدسمة”.وبين أن “عدم حضور الإطار التنسيقي وبعض القوى السياسية للبرلمان ساعد التحالف الثلاثي لوضع يده على اللجان التنفيذية المهمة”.يذكر أن التحالف الثلاثي سيطر بشكل كامل على ثلاث لجان مهمة وهي اللجنة المالية واللجنة القانونية والخارجية.

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