نائب:ترحيل القوانين إلى الدورة القادمة لإنشغال النواب بالحملات الانتخابية

نائب:ترحيل القوانين إلى الدورة القادمة لإنشغال النواب بالحملات الانتخابية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تحالف سائرون، اليوم الإثنين، عن تأجيل عدة قوانين وملفات إلى الدورة النيابية المقبلة، بسبب الإنتخابات.وقال النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، في حديث صحفي، ان “الانتخابات البرلمانية المبكرة، اجلت الكثير من القوانين الى الدورة البرلمانية المقبلة”، لافتاً إلى ان “هناك الكثير من القوانين، تحتاج الى تشريع في البرلمان، وبعض هذه القوانين تم قرأتها قراءة اولى وثانية، لكن بعض الخلافات السياسية او الفنية والقانونية، تعيق اكمال التصويت عليها”.وأضاف الزجراوي، أن “مجلس النواب، لا يستطيع خلال الدورة الحالية اكمال تشريع هذه القوانين، بسبب قرب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، وانشغال اغلب النواب والكتل بهذه الانتخابات، ولهذا القوانين سوف ترحل الى الدورة البرلمانية المقبلة”.

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