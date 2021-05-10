نائب:ترحيل ما تبقى من القوانين إلى الدورة البرلمانية القادمة

نائب:ترحيل ما تبقى من القوانين إلى الدورة البرلمانية القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن التيار الصدري رياض المسعودي،الاثنين، ان قانون الدرجات الخاصة وقوانين اخرى سترحل الى الدورة النيابية المقبلة.وقال في حديث صحفي، ان “مجلس النواب مرر سابقا القوانين التي يعتقدها مهمة كقوانين الانتخابات والمحكمة الاتحادية والموازنة ومفوضية الانتخابات، في حين سيتم ترحيل ما تبقى من القوانين الى الدورة المقبلة ومنها مشروع قانون الدرجات الخاصة”.والمح المسعودي الى تأثير اعلان مجلس النواب على حل نفسه في السابع من تشرين الاول، على عملية التصويت على القوانين المهمة التي تحتاج التمرير في المجلس، قائلا، ان “هذا الامر بسبب ان النواب الذين سيرشحون للانتخابات ذهبوا الى مناطقهم للاستعداد لهذه الانتخابات”.

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