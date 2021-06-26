نائب:ترحيل معظم مشاريع القوانين إلى الدورة البرلمانية القادمة

نائب:ترحيل معظم مشاريع القوانين إلى الدورة البرلمانية القادمة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد النائب عن كتلة سائرون رياض المسعودي، اليوم السبت، القوانين المهمة التي سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، لافتا إلى أن القوانين تحتاج إلى دراسة وإعادة صياغة لإقرارها.وقال المسعودي في حديث صحفي، إن “هناك الكثير من القوانين المهمة الموجودة على طاولة مجلس النواب بحاجة إلى التصويت، إلا انها سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة”.وبين أن “القوانين التي سترحل هي الخدمة المدنية، والجرائم المعلوماتية، والنفط والغاز، بالإضافة إلى القوانين الأخرى بسبب احتوائها على الكثير من المشاكل والخلافات السياسية والفنية”.وتابع المسعودي، أن “القوانين التي سترحل تحتاج إلى توافقات سياسية ودراسة حقيقة لإعادة صياغتها لإقرارها”، مشيرا إلى ان “الوقت المتبقي من عمر البرلمان لا يكفي لمناقشة والتصويت على القوانين الخلافية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *