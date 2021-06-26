نائب:ترحيل معظم مشاريع القوانين إلى الدورة البرلمانية القادمة

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إيران تشترط على أمريكا..رفع العقوبات مقابل”الالتزام” بالإتفاقية النووية
أعتراض مقاتلة روسية لطائرة تجسس أمريكية فوق المحيط الهادىء
الجيش الأمريكي: 50% نسبة انسحاب قواتنا من افغانستان
واشنطن تمدد عقوباتها على كوريا الشمالية لمدة عاما إضافيا
أبو الغيط:على إثيوبيا احترام حقوق مصر والسودان في المياه والقوانين الدولية
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نصرالله يشكر الكاظمي على تزويد لبنان بالنفط العراقي مجانا
أمريكا “زعلانة” على العراق لشرائه رز من أوروغواي خلافا للإتفاق المبرم معها
القانونية النيابية:80% حجم العمالة الأجنبية في مصفى كربلاء ونسبة الفقر في العراق أكثر من 35 %
العراق والسعودية يتفقان على العمل بمنفذي عرعر وجميمة
صالح:فائض الموازنة دفعت الحكومة بعدم تمويل العجز بالاقتراض
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انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
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التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
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