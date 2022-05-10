نائب:تردي الوضع الأمني بسبب الترهل في القوات

نائب:تردي الوضع الأمني بسبب الترهل في القوات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب المستقل حسين السعبري، الثلاثاء، سببين لتردي الأوضاع الأمنية في البلاد وانتقال العمليات الإرهابية إلى داخل المحافظات الوسطى والجنوبية.وقال السعبري في تصريح  صحفي، إن “هناك سببان رئيسيان في تحويل ونقل الأوضاع الأمنية من المناطق الساخنة إلى المحافظات الجنوبية، الأول يكمن في ضعف الجهد الإستخباراتي والحكومي في متابعة الأمور، والثاني جراء الانسداد السياسي الذي استخدمته بعض الجهات كورقة ضغط”.وأضاف أن “الكتل نقلت لعبتها السياسية إلى الشارع العراقي بهدف أحداث فوضى عارمة “،مبيناً أنها “مستفيدة من الانسداد السياسي ومن العمليات المشبوهة المقترنة بالإرهاب”.وبين أن “الوضع السياسي الحالي يساعد على ترهل الملف الأمني وندعو الجهات المسؤولة لقطع الصلة بين الملف السياسة والأمني”.ويشهد الملف الأمني ترهل وأضح في جميع المناطق الساخنة، فضلا عن انتقال العمليات إلى المحافظات الوسطى والجنوبية. 

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