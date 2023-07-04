نائب:ترسيم الحدود البحرية بين السعودية والكويت وإيران بغياب العراق باطلاً

نائب:ترسيم الحدود البحرية بين السعودية والكويت وإيران بغياب العراق باطلاً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت النائب عالية نصيف من قيام الكويت والسعودية بتوجيه دعوة الى إيران للتفاوض حول ترسيم الحدود بينهم في غياب العراق، مؤكدةً أن على الحكومة العراقية الطعن في أي ترسيم يلحق ضرراً بحدود العراق وسيادته وثرواته.وقالت نصيف في بيان ، إن “أي ترسيم للحدود يؤثر على الوضع الحدودي للعراق مرفوض وحتى التفاوض حوله مرفوض، سيما وأن الوثائق التي تستند عليها الكويت والسعودية غير قانونية، بالإضافة الى أن حدود العراق مع الكويت تم ترسيمها قسراً عندما كان العراق تحت الفصل السابع، وبالتالي فإنه ترسيم باطل”.وتساءلت نصيف: “كيف ستقوم الكويت بترسيم حدودها مع إيران في حين أن حدود الكويت الحالية باطلة لكونها استحوذت على أراض ومياه عراقية وتدعي أن قناة خور عبدالله لها بينما هي عراقية؟!”.وتابعت “سواءً كان الأمر يتعلق بحقل غاز الدرة أو أي شأن آخر، يجب على الحكومة العراقية إيصال رسالة الى جميع الأطراف الساعية للترسيم بأنه لايجوز ترسيم أي حدود بين الدول المجاورة للعراق إذا كان ذلك يلحق ضرراً بحدود وسيادة ومصلحة العراق”.

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