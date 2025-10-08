نائب:تركيا تتجاوز على السيادة العراقية والسوداني يكافئها

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب حيدر السلامي، الأربعاء، من خطورة التصريحات الصادرة عن أحد قادة الأحزاب التركية بشأن مدينتي الموصل وكركوك، معتبرًا إياها مساسًا بالأمن القومي للعراق وتجاوزًا على مبادئ حسن الجوار.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “كركوك والموصل جزء لا يتجزأ من الأراضي العراقية، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، وبالتالي فإن حديث أحد قادة الأحزاب في تركيا مؤخرًا بأن المدينتين جزء من الأراضي العثمانية يُعد أمرًا بالغ الخطورة ويمثل تطاولًا على ميثاق الأمم المتحدة”.وأضاف أن “هذه التصريحات تكشف عن لغة بعيدة كل البعد عن مبادئ حسن الجوار، وتظهر وجود أطماع في الأراضي العراقية”، مشددًا على “ضرورة الانتباه لمثل هذه التصريحات واستدعاء السفير التركي في بغداد لتقديم مذكرة احتجاج رسمية”.وأكد السلامي أنه “من غير المقبول صدور مثل هذه التصريحات عن أحزاب سياسية في أنقرة تجاه مدن عراقية، ويجب على الحكومة ووزارة الخارجية التعامل معها بجدية عبر المسار الدبلوماسي، لما تمثله من خطر كبير على العلاقات بين بغداد وأنقرة”

