نائب:تركيا لاتحترم السيادة العراقية

نائب:تركيا لاتحترم السيادة العراقية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، السبت، أن تركيا لا تحترم إرادة وسيادة العراق، مشيرا إلى أهمية مضاعفة الضغوط على أنقرة للحد من استمرار التهديدات التركية.وقال سالم في تصريح متلفز ، إنه “لا يجوز بأي  شكل من الأشكال أن تكون الحدود العراقية مصدرا للتهديدات التركية”، مضيفا أن “تركيا لا تحترم السيادة العراقية ويجب اتخاذ موقف موحد ضدها”.وأشار إلى أن “استمرار الانتهاكات التركية داخل الأراضي العراقية يشكل تهديدا واضحا لأمن واستقرار العراق”.

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