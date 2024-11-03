نائب:تركيا لاتحترم العراق بسبب ضعف حكومة الأحزاب الشيعية

نائب:تركيا لاتحترم العراق بسبب ضعف حكومة الأحزاب الشيعية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية علي البنداوي، اليوم الاحد، ان تركيا تتخذ من حزب العمال الكردستاني ذريعة في عدوانها على العراق.وقال البنداوي في حديث صحفي،  إن “لجنة الامن والدفاع تستنكر الخروقات التركية المتكررة على الاراضي العراقية”.واضاف ان “تركيا لا تحترم الجوار بينها وبين العراق وخصوصا اذا تم اخذ الموضوع من الجانب الاقتصادي العراق يغذي الميزانية التركية بما يقارب 19 مليار حجم التبادل التجاري الاحادي”.وبين ان “تركيا تحارب العراق مرة بقطع المياه ومرة اخرى تقوم بالقصف والتوغل داخل الاراضي العراقية”.ولفت الى ان “تركيا تتعكز على وجود حزب العمال الكردستاني داخل الاراضي العراقية لتنفيذ عدوانها”، مشيرا إلى انه “لا بد من التوصل إلى حل مع تركيا لإنهاء التوغل والاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية”.

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