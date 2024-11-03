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- شبكة اخبار العراق
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نائب:تركيا لاتحترم العراق بسبب ضعف حكومة الأحزاب الشيعية
مصدر سياسي:التغيير الوزاري المرتقب يشمل (3) وزارات بعد الإتفاق مع أحزابهم
المشهداني والضاري يؤكدان على أهمية تفعيل الدور الرقابي
مصدر سياسي:قلق أمريكي من تزويد العراق حزب الله اللبناني بالأسلحة
المشهداني والمالكي يؤكدان على “التعاون”بينهما في “خدمة” العراق!
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روسيا:انتخابات الرئاسة الأمريكية لن تعني شيئا لموسكو
البنتاغون يعلن انتشار قاذفات بي 52 وطائرات مقاتلة ومدمرات بحرية في الشرق الأوسط
في أقل من شهر..شهداء وجرحى واعتقالات في شمال غزة جراء العدوان الإسرائيلي
أمريكا “تسعى” لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني
الصين تعلن العثور على أجهزة تجسس في أعماق البحار
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بالوثائق..وزارة المالية تكشف عن صرفيات الحكومة والإقليم خلال سبعة أشهر من العام الجاري
استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار
نائب:استمرار تهريب النفط والدولار خارج البلاد في ظل حكومة السوداني
الإقاليم النيابية تدعو إلى استحداث محافظات وأقضية جديدة
أكثر من مليار دولار قيمة الصادرات التركية للعراق خلال شهر أيلول الماضي
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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العفو الدولية:تعذيب واعتقالات عشوائية وتغييب قسري للعراقيين في ظل حكومة السوداني الإطارية
تحالف الفتح:نرفض استهداف “سيدتنا المقدسة إيران” من قبل إسرائيل
حكومة الإطار تحتج لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهداف”سيدتها إيران”
مصدر حشدوي:إسرائيل أبلغت حبيبتنا إيران بتوقيت وأهداف الضربة ومعركتنا مستمرة مع إسرائيل
القوات التركية في عمق الأراضي العراقية والسوداني يؤكد على تعزيز التفاهمات الأمنية معها
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- اذاعة INN