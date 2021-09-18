نائب:تركيا لا تحترم السيادة العراقية

نائب:تركيا لا تحترم السيادة العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن محافظة نينوى محمد الشبكي، السبت ، من مغبة محاولات التوسع التركي في شمال العراق كمحطة بديلة للامريكان.وقال الشبكي في حديث صحفي، إن “تركيا لايهما السيادة العراقية بقدر ما يهمها التوسع وأحكام السيطرة على اجزاء من الاراضي العراقية”، مبينا أن “الاعتداءات التركية توسعت خلال الآونة الأخيرة داخل العراق”.وأضاف أن “التوسع التركي ومساعيه لبناء قواعد جديدة في شمال العراق لتعزيز قواته العسكرية”، مشيرا إلى أنه “بات واضحا أن الوجود التركي يشكل قلقا على سيادة العراق وتهديدا للامن القومي العراقي “.

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