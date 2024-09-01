نائب:تركيا لا تحترم سيادة العراق رغم التنازلات التي قدمها السوداني لها

نائب:تركيا لا تحترم سيادة العراق رغم التنازلات التي قدمها السوداني لها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدّ النائب عن محافظة نينوى، عبد الرحيم الشمري، اليوم الاحد، ان تركيا انقلبت على اتفاقياتها التي ابرمتها مع العراق، مبينا، ان “احد الاتفاقات ينص على عدم تحريك تركيا لقواتها في القواعد الموجودة في العراق”.وقال الشمري في حديث صحفي، ان “وزير الدفاع ثابت العباسي زار تركيا قبل اكثر من اسبوع برفقة وفد رفيع المستوى ضم وزير الخارجية فؤاد حسين، إضافة الى شخصيات أخرى لحل المسائل الأمنية والتواجد العسكري التركي شمال العراق”.وأضاف ان “وزير الخارجية فؤاد حسين اكد في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع الجانب التركي، على حل الإشكاليات والتفاهم مع انقرة حول موضوع التواجد العسكري التركي شمال العراق”.وبين ان “الحكومة التركية اكدت بعد زيارة الوفد العراقي بيومين أنها لن تسحب قواتها من العراق وان الوفد العراقي لم يناقش هذا الملف معها “.وتابع، انه “لا توجد إرادة حقيقية للحكومة على حل هذا الملف”.

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