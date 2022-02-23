نائب:تشكيل الإطار تحالف جديد لفتح “الانسداد السياسي”

نائب:تشكيل الإطار تحالف جديد لفتح “الانسداد السياسي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن دولة القانون محمد الشمري ، الأربعاء، عن قرب انبثاق تكتل برلماني جديد يضم كتلا سياسية شيعية ابرزها الاطار التنسيقي ، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من وراء إنشاء التكتل البرلماني الجديد وهو لتكوين الكتلة الأكبر وتصحيح العملية السياسية والوقوف بوجه القرارات المضرة بالشعب .وقال الشمري في تصريح صحفي، ان التجمع الجديد سيدعو الكتل الأخرى للانضمام اليه لتكوين الكتلة الأكبر في الفضاء الوطني “.وأضاف أن” الأمور تسير بشكل إيجابي وبخطوات سريعة لإعلان تجمع الثبات الوطني الذي يضم عددا من الكتل السياسية “.وأشار إلى أن ” هناك مفاوضات وحوارات مع كتل النواب مستقلين للانضمام إلى التجمع لتكوين الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب”،وكان عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري كشف عن قرب إعلان الإطار التنسيقي انبثاق تحالف الثبات الوطني المشكل من أكثر من 130 نائبا ، مبينا أن الأجندات الخارجية سعت لإنهاء اي تقارب شيعي . 

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