نائب:تشكيل حكومات ديالى وصلاح الدين وكركوك سيحسم الاسبوع القادم

نائب:تشكيل حكومات ديالى وصلاح الدين وكركوك سيحسم الاسبوع القادم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مهدي تقي، الاربعاء، بان تشكيل حكومات ثلاث محافظات سيحسم الاسبوع القادم.وقال تقي في حديث صحفي، ان “تشكيل الحكومات المحلية في ديالى وكركوك وصلاح الدين تشهد تعقيدات في بعض الجوانب لكنها لن تؤدي الى ازمة سياسية بين القوى في ظل وجود توافقات ازاء حلول موضوعية بالتنسيق مع الكتل التي تملك القرار في المحافظات الثلاث”.وأضاف ان “تشكيل حكومات ديالى وصلاح الدين وكركوك سيحسم الاسبوع القادم عبر خارطة طريق تقود الى شراكة بين القوى من اجل المضي في تنفيذ اهداف البناء والاعمار والخدمات”، مستبعدا “حصول اي توترات او اشكاليات تؤثر على امن المحافظات”.وأشار الى ان “تشكيل حكومات محلية قوية مهم جدا من اجل الإيفاء بالالتزامات والسعي الى حل كافة الإشكاليات خاصة في ملف الخدمات”. 

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