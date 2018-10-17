نائب:تشكيل لجنة برلمانية جديدة لمراقبة الأداء الحكومي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف الفتح عامر الفايز, الأربعاء, عن إضافة لجنة الرقابة والأداء الحكومة إلى اللجان النيابية السابقة, مبينا ان الجلسة المقبلة سيتم المصادقة على أعضاء تلك اللجان.وقال الفايز في تصريح صحفي له اليوم: إن “مجلس النواب أبقى على جميع اللجان دون إي تغيير يذكر باستثناء إضافة لجنة الرقابة ومتابعة الأداء الحكومي”، مبينا أن “اللجنة الجديد ستهتم بتفاصيل قرارات مجلس الوزراء وما يصدر من قرارات في الوزارات والدوائر الحكومية لتقييمها ومتابعتها”.وأضاف الفايز أن “عدد اللجان أصبح 27 بدل 26 في الدورة التشريعية السابقة”، مشيرا إلى أن “الجلسة المقبلة للبرلمان ستشهد المصادقة على أعضاءها ومن ثم يتم اختيار رؤساؤها من داخل اللجان ذاتها”.