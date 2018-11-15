نائب:تشكيل لجنة برلمانية حكومية لمراجعة موازنة 2019

نائب:تشكيل لجنة برلمانية حكومية لمراجعة موازنة 2019
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بغداد/شبكة أخبار العراق-كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ريبوار طه، الخميس 15 تشرين الثاني 2018، عن تشكيل لجنة لمراجعة موازنة 2019 بالمشاركة بين الحكومة والبرلمان، فيما أشار الى ان الموازنة لا تتوافق مع المنهاج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال طه بتصريح  صحفي له اليوم: إن “لدينا ملاحظات كثيرة على مشروع قانون موازنة 2019، فعندما نقارن بين مشروع القانون والمنهاج الحكومي نجد فرقا شاسعا، من غير الممكن تطبيق المنهاج بهذه الموازنة”، مشيراً إلى أن “مشروع القانون تم إعداده من قبل الحكومة السابقة، ولم يتم تدقيقه من قبل الحكومة الحالية، لذلك نطالب بإجراء تعديلات عليه”.وأضاف، أن “هناك لجنة برلمانية مشكلة، تقابلها لجنة حكومية برئاسة وزير المالية فؤاد حسين، من أجل دراسة الموازنة والاتفاق على التعديلات الممكنة لتكون الموازنة بالمستوى المطلوب بالنسبة للشعب، على اعتبار أن بنود مشروع القانون بصيغته الحالية لا تتناسب ومتطلبات الشعب العراقي”.وعن السبب وراء عدم تصويت البرلمان على إعادة مشروع القانون للحكومة بغية تعديله وإعادة إرسالة مرة ثانية للبرلمان، عزا طه ذلك إلى “ضيق الوقت”، الأمر الذي دفع إلى تشكيل لجنة برلمانية – حكومية، تتولى مهمة مناقشة الموازنة في داخل البرلمان قبل طرحها للقراءة الثانية ومن ثم التصويت”.

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