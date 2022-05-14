نائب:تشكيل لجنة من المستقلين للتفاوض مع التيار والإطار

نائب:تشكيل لجنة من المستقلين للتفاوض مع التيار والإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب المستقل ناظم الشبلي، اليوم السبت، أن المستقلين أكملوا جميع تفاصيل وفقرات مبادرتهم، محدداً موعد اعلانها.وقال الشبلي، في حديث صفي، إن “النواب المستقلين أكملوا مبادرتهم التي ستكون موجهة لجميع الكتل لإنهاء الأزمة السياسية”، مشيرا إلى أن “المبادرة ستعلن خلال الساعات المقبلة”.وأضاف، أن “هنالك توجه لدى المستقلين لتشكيل لجنة بهدف التفاوض مع الأطراف السياسية”، لافتا إلى أن “بقية التفاصيل سيتم الكشف عنها عند إعلان المبادرة بشكل رسمي”.

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