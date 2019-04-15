نائب:تصعيد سياسي لإسقاط حكومة عبد المهدي

نائب:تصعيد سياسي لإسقاط حكومة عبد المهدي
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الاثنين، ان الايام المقبلة قد تشهد تصعيدا اعلى من غير المشاركين في هذه الحكومة، لافتا الى ان الصراعات السياسية وغياب الارادة الوطنية هي ماتشل سير العملية.وقال الكناني في تصريح متلفز اليوم، ان “تشخيص العبادي للاخطاء جاء متأخرا، واذا كان هدف العبادي تسقيط هذه الحكومة فهو جزء منها”، لافتاً الى ان تحالف الفتح اول من أشكل على تسلط الاحزاب على السلطة”.واضاف: “نريد من العبادي ان يعطينا حلول لمشاكل الحكومة وليس التصريح بها فقط، حيث ان كلامه غير منطقي وليس مقبول”.وبين ان “الايام المقبلة قد تشهد تصعيدا اعلى من غير المشاركين في هذه الحكومة، حيث ان الصراعات السياسية وغياب الارادة الوطنية هي ماتشل سير العملية”.وذكر الكناني: اتحدى العبادي ان يلتقي المواطنين ويحل مشاكلهم، مبيناً ان “المواطنين لم يكفوا عن طرق باب النواب الذين بدورهم يعملون على حل كل مشاكلهم بدون تعب”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *