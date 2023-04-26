نائب:تطبيق سلم الرواتب الجديد يتطلب إضافة (8 -11) تريليون دينار على الموازنة

نائب:تطبيق سلم الرواتب الجديد يتطلب إضافة (8 -11) تريليون دينار على الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية النيابية عدي عواد، الأربعاء، أن تطبيق سلم الرواتب الجديد يحتاج لإضافة مبلغ 8 إلى 11 تريليون دينار.وقال عواد في حديث صحفي، “تم حساب الكلف المالية لتطبيق سلم الرواتب في دائرة الموازنة، نحتاج لإضافة مبلغ ما بين 8 – 11 تريليون”.وأضاف عواد، أن “العمل جارٍ لإكمال باقي إجراءات إقراره”.

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