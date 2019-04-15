نائب:تعاون عراقي تركي لمحاربة الـpkk في شمال العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، الاثنين (15 نيسان 2019)، عن تعاون عراقي تركي لمحاربة حزب العمال الكردستاني في شمال البلاد.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي له اليوم، إن “الحكومة العراقية اوعزت للقيادات الامنية بالتعاون مع الجانب التركي من اجل انهاء ملف وجود حزب العمال على الاراضي العراقية”.

واضاف ان “العراق يجب ان يمتلك رؤية موحدة مع دول الجوار من اجل مكافحة الارهاب وضبط الحدود”، لافتا الى ان “انهاء ملف حزب العمال يساعد العراق في مطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها من أراضيه”.

ولفت الى ان “مقترح قانون اخراج القوات الاجنبية، في حال تم اقراره داخل مجلس النواب يشمل القوات التركية أيضا”.

وكان مصدر أمني، قد افاد الثلاثاء 19 آذار، بان القوات الأمنية العراقية، انتشرت في قضاء سنجار، فيما وجهت انذاراً لحزب العمال الكردستاني مع مهلة لتسليم المتورطين بحادثة استهداف قطعات الجيش.

وافاد المصدر في حديث ، إن “القوات العراقية قامت بالانتشار في قضاء سنجار شمال غرب مدينة الموصل بعد توتر الاوضاع من جديد مع حزب العمال الكردستاني وجهات موالية لهم في القضاء”.

وبين أن “قادة امنيين في نينوى، تواجدوا في سنجار للمطالبة بتسليم المتورطين من بحادثة الاعتداء على الجيش، فيما وجهوا انذاراً اعطوا من خلاله مهلة لعناصر PKK لتسليمهم”.