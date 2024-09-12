نائب:تعديل قانون المخدرات يخضع للدراسة

نائب:تعديل قانون المخدرات يخضع للدراسة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية باسم الغرابي، اليوم الخميس، عن آخر تفاصيل اقرار قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ . وقال الغرابي في تصريح  صحفي ، إن” تعديل القانون يخضع حاليا للدراسة والمناقشات حول توسيع الدوائر المعنية داخل المنافذ الحدودية لكشف المواد المخدرة “. وأضاف أن ” هناك مكافآت مالية لمن يلقي القبض على تجار المخدرات يستحصل معلومات وابلاغ الجهات المعنية”.واشار الغرابي الى ان “هناك مداولات حول الية اتلاف المواد او الاستفادة منها طبيا وكيمياويا”.وتابع أن ” القانون سيطرح للتصويت حال الانتهاء من جميع الملاحظات والتعديلات الواردة على القانون من قبل اللجان النيابية المعنية “.

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