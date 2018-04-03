نائب:تعذر تشكيل الحكومة القادمة

نائب:تعذر تشكيل الحكومة القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجحت النائبة عن الأحرار زينب السهلاني, الثلاثاء, تعذر تشكيل الحكومة المقبلة بسبب تشتت الكتل السياسية خلال الانتخابات , مشيرة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة ستكون الأصعب في  التاريخ السياسي العراقي وحرجة. وقالت السهلاني في تصريح  صحفي لها اليوم، إن “اغلب الكتل السياسية الكبيرة وبحسب التوقعات واستطلاعات الرأي ستحصل على 30 مقعدا بمجلس النواب المقبل في أحسن الأحوال”. وأضافت أن “الكتل السياسية غير منسجمة وستتفكك أغلبها بسبب تعرض نوابها الجدد للمساومات والمغريات المادية او السياسية من خلال منح مقاعد وزارية مقابل دعم ترشيح رئيس وزراء المقبل او صفقات”.وتابعت السهلاني أن “تلك الأسباب بالإضافة إلى الصراعات الإقليمية  لدعم المرشحين بتولي الحكومة ستزيد من الأزمة وستؤدي الى تأخير تشكيل الحكومة المقبلة لتكون المفاوضات الأصعب في تاريخ العراق السياسي”.

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