نائب:تعطيل اختيار رئيسا جديداً للبرلمان أثر سلبا على عمله

نائب:تعطيل اختيار رئيسا جديداً للبرلمان أثر سلبا على عمله
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن كتلة حراك الجيل الجديد موفق حسين ، اليوم الأحد،  من استمرار خلو منصب رئيس البرلمان، فيما دعا القوى السنية لحسم اختيار مرشح معين لشغل المنصب . وقال حسين في حديث صحفي ، أن ” القوى السنية معنية باختيار مرشح لحسم منصب رئاسة البرلمان،  مبينا أن التعطيل يضر بالجميع “. وأضاف أن ” خلو منصب رئيس البرلمان يؤثر سلبا على أداء البرلمان من حيث الاداء التشريعي والرقابي ، لافتا إلى أن هناك عرفا يتم الاتفاق على المناصب  خارج قبة البرلمان وليس داخل البرلمان “. وأشار إلى أن ” القوى السنية مطالبة بتحديد شخصية واحدة لشغل منصب رئاسة البرلمان لحسم الملف”.

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