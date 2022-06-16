نائب:تعطيل العمل في ميناء الفاو بتنسيق خارجي وداخلي

نائب:تعطيل العمل في ميناء الفاو بتنسيق خارجي وداخلي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عضو لجنة الخدمات والاعمار فاضل جابر الفتلاوي، الخميس، وجود تدخلات خارجية وداخلية تحاول عرقلة مشروع ميناء الفاو، مشددا على ضرورة العودة الى الاتفاقية الصينية وترك الشركات المتلكئة.وقال الفتلاوي في حديث  صحفي، إن” دول عديدة تحاول تعطيل مشروع ميناء الفاو وبمساندة جهات سياسية داخلية”، مبينا ان “ميناء الفاو وطريق الحرير يمثلان عصب اقتصادي كبير للعراق ولا بد من تطبيقه”.وأضاف، أن “المصلحة العراقية يجب ان تكون فوق الجميع، وان اللجوء الى الشركات الكورية المتلكئة لا يصب بمصلحة الجميع”.وتابع، “لا بد من العودة الى الاتفاقية الصينية لأنها تشمل أيضا بناء بنى تحتية بمشاريع اقتصادية وصناعية، بالإضافة الى بناء المدارس والمستشفيات والقطارات ووحدات سكنية وتأهيل شبكات الكهرباء”.

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