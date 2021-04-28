نائب:تعطيل مجلس النواب لعدم رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء

نائب:تعطيل مجلس النواب لعدم رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، اليوم الأربعاء (28 نيسان 2021)، عن السبب الرئيسي الذي يقف  وراء تعطيل جلسات مجلس النواب العراقي، خلال الفترة الماضية.وذكر الزجراوي في حديث صحفي، أن “تعطيل جلسات مجلس النواب العراقي، خلال الفترة الماضية، كان بسبب  رفض الكثير من النواب بعدم التصويت على رفع الحصانة عن النواب الفاسدين المطلوبين للقضاء.

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