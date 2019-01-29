نائب:تعيينات وزير النقل اقتصرت على أبناء عشيرته

نائب:تعيينات وزير النقل اقتصرت على أبناء عشيرته
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت عضو مجلس النواب عن تحالف “الفتح”، ميثاق الحامدي، الثلاثاء، إن قائمة التعيينات التي قدمها وزير النقل، عبد الله لعيبي، مؤخراً، اقتصرت على المحسوبية والواسطة.وقالت النائب في بيان لها: “نعلن رفضنا الشديد لما تقدم بهِ مؤخرًا وزير النقل بإصدار قائمة أسماء للتعيين على الملاك الدائم في الشركة العامة لموانئ العراق، من غير الإعلان عنها أو إتاحتها لعامة الشعب من العاطلين عن العمل؛ وهذا ما يؤكد أن هذه الدرجات اقتصرت على المحسوبية والواسطة وإعطاءها إلى المقربين وأبناء المسؤولين”.وأضافت، أن “وزير النقل لم يكترث إلى صيحات المتظاهرين البصريّين المطالبين بفرصٍ للعمل ومنهم أصحاب الكفاءات والشهادات الجامعيّة العليا والمهندسين أصحاب الاختصاص الدقيق بعمل الوزارة ونشاطاتها، بل استجاب لرغباتِ وطلباتِ بعض المسؤولين في تعيين المقربين منهم”.وتابعت: “بدورنا، نعتبر هذا الإجراء فشلًا كبيرًا في عمل الوزارة وإدارتها الجديدة، ونطالب رئاسة الوزراء والجهات البرلمانيّة ذات العلاقة بالتدخل العاجل وتشكيل لجنة تحقيقيّة بما تقدم، للحدِ من هذه الظاهرة التي بدأت تشيع اليأس والحرمان لدى الكثير من الخريجين العاطلين عن العمل”.

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