نائب:تعيين أكثر من 3 آلاف منتسب في وزارة الداخلية في ظروف “غامضة”!

نائب:تعيين أكثر من 3 آلاف منتسب في وزارة الداخلية في ظروف “غامضة”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية، حسين اليساري، الأربعاء (25 آذار 2020)، وزير الداخلية، ياسين الياسري، بتعيين أكثر من 3 آلاف منتسب في الوزارة بظروف ’’غامضة’’، ودون الإفصاح عن وجود تعيينات.وقال اليساري في بيان : “نستغرب صدور أمر تعيين لأكثر من ثلاثة آلاف منتسب في وزارة الداخلية دون الإعلان عنها في وسائل الإعلام، ودون علم ممثلي الشعب العراقي، من أجل تبليغ الراغبين بالتقديم للتعيين وفق مفهوم العدالة وفتح الباب أمام الجميع للتقديم على التعيينات”.واكد أن “هذا القرار تم الكشف عنه في وقت يشهد فيه العراق حظرا للتجوال وتعطيل الدوام الرسمي في أغلب مؤسسات الدولة”.وتابع رئيس اللجنة، أن “هذا الموضوع يجب أن يُحقق فيه من قبل السلطات الرقابية ومنها البرلمان وهيأة النزاهة ورفع تقرير بهذا الموضوع إلى رئاستي البرلمان والوزراء لاتخاذ قرار بشأنه”.وأشار إلى أنه “سيقدم طلبا لاستجواب المسؤولين في وزارة الداخلية بعد رفع الحظر ومباشرة البرلمان لجلساته”.

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