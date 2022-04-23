نائب:تعيين المستشارين من قبل الكاظمي والحلبوسي غير قانونية

نائب:تعيين المستشارين من قبل الكاظمي والحلبوسي غير قانونية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، السبت، تعيينات مستشارين جدد للوزارات ومجلس النواب بأنه غير قانوني، مبينا ان الحكومة هي تصريف اعمال ولا تمتلك أي صلاحية ادارية لتعيين او تغيير في المناصب العليا.وقال البلداوي في تصريح صحفي، ان”ما يجري في الوقت الراهن هو مسابقة لتحقيق المصالح السياسية من تعيينات في مناصب مهمة او من خلال تكليف نواب من التحالف الثلاثي في اللجان النيابية المهمة”.واضاف ان “تعيين مستشارين في مجلس النواب ومجلس الوزراء والوزارات الاخرى في هذا الوقت بالذات يثير علامة استفهام وهي غير قانونية بالاصل كون الحكومة تصريف اعمال”.واوضح البلداوي، ان “مجلس النواب وخلال دورته الحالية تعهد بانهاء التكليفات بالوكالة وتعهد بالتصويت على جميع المدراء العامين والدرجات الخاصة والمستشارين من خلال البرلمان لتحويل ادارتها من الوكالة الى الاصالة”.ونشرت وسائل اعلام وثائق تفيد بتعيين شخصية مجهولة كمستشار اقتصادي في درجة خاصة بمجلس النواب من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فيما اقدم رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي على تعيين شخصية كردية بدرجة مستشار اقدم لدى وزارة التربية.وكذلك تعيين النائب الفاسد هيثم الجبوري مستشارا فنيا له.

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