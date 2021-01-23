نائب:تغييرات الكاظمي الأمنية تبديل فاشل بفاشل فاسد

نائب:تغييرات الكاظمي الأمنية تبديل فاشل بفاشل فاسد
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن التيار الصدري رياض المسعودي , السبت , التغييرات الأمنية التي اجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للماصب الأمنية مؤخرا , عادا تلك التغييرات مجرد تدوير سوف لن تقد ولا تؤخر لكون الوجوه ليست بالجديدة وانما هي جزء قيادات العملية الأمنية الفاشلة للسنوات السابقة .وقال المسعودي في تصريح صحفي , ان ” ماجرى من تغييرات للمناصب الأمنية مؤخرا من قبل القائد العام للقوات المسلحة لاتقدم ولا تؤخر وانها مجرد تدوير للوجوه”، مبينا أن “الشخصيات الأمنية الجديدة هي ذاتها كانت جزءا من القيادات الأمنية الفاشلة عبر سنوات مضت وهي أيضا جزء من الخلل الأمني المستمروقد ساهمت سابقا في ضعف الأداء الأمني ” .وأضاف ان ” الجهد الأمني مازل وسيبقى مشتتا ومبعثرا وان التغيرات سوف لن تحل المشكلة والخلل الأمني سيبقى كما هو عليه , إضافة الى ان الواقع الأمني مازال خاضع لعوامل داخلية وخارجية ” , مطالبا ” بوحدة القرار الأمني وإعادة شاملة للخطط الأمنية وترك الخطط التقليدية في حفظ الامن في بغداد والحافظات وتطوير الجهد الاستخباري وفق التطورات الحديثة والتكنلوجيا العالية ” .يذكر ان النائب عالية نصيف قد حملت رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مططفى الكاظمي المسؤولية الكاملة للخرق الأمني في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد , وعدت التغييرات الأمنية بانها غير مجدية وإعادة لتدوير الوجه الفاسدة والمتهمة بأكبر ملفات فساد.يذكر ان الفريق رائد شاكر جودت تم إعفاءه من قائد الشرطة الاتحادية  سابقا لفشله ولوجود عشرات الملفات الفساد بحقه  وإعاده الكاظمي لمنصبه مرة اخرى.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *