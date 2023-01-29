نائب:تغيير وزاري مرتقب

نائب:تغيير وزاري مرتقب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الإطار التنسيقي النائب ثائر مخيف الجبوري ،الاحد،عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والبرلمان الاطاحة بأربعة وزراء في الحكومة خلال ألايام المقبلة .وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “هناك تشخيصا لتقصير بعض الوزراء لم ينجحوا في الأيام السابقة بإدارة وزاراتهم، فبات من الضروري المضي بتغييرهم وستكون أولى الخطوات هي إجراء تعديل بالحكومة يخص اربع حقائب فيها”.وبين مخيف أن “التغيير ممكن ان يطال المدراء العامين في ذات الوزارات فهم اعمدة الوزارة وجزء من عملية التقصير تكون بسببهم.”

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