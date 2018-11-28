نائب:تقارب بين تحالفي الإصلاح والبناء لتمرير السهيل لوزارة التعليم العالي

نائب:تقارب بين تحالفي الإصلاح والبناء لتمرير السهيل لوزارة التعليم العالي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي جبار، الاربعاء، عن وجود تقارب في وجهات النظر بين ائتلافه وتحالف سائرون لتمرير قصي السهيل الى وزارة التعليم.وقال جبار في حديث صحفي له اليوم: ان “ائتلاف دولة القانون، توصل الى شبه تقارب في وجهات النظر مع تحالف سائرون لغرض التصويت على تمرير مرشح الائتلاف لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل”.وتابع ان “السهيل هو مرشحنا الوحيد لهذه الحقيبة الوزارية وسيطرح اسمه في جلسة التصويت على اكمال كابينة عبد المهدي الاسبوع المقبل”.

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