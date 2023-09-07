نائب:تقدم في ملف التفاوض لإنهاء التوغل التركي في شمال العراق

نائب:تقدم في ملف التفاوض لإنهاء التوغل التركي في شمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، جاسم الموسوي، الخميس،  عن تضمين ملف الاعتداءات التركية العسكرية على الاراضي العراقية بالمفاوضات مع تركيا، فيما اكد ان انقرة مازالت تبرر التوغل العسكري والقصف المستمر على شمال العراق الى وجود قوات مسلحة تهدد امن تركيا.وقال الموسوي في حديث  صحفي، ان “الحكومة اعطت أهمية كبيرة لملف الخروقات التركية العسكرية على مناطق شمال العراق بغية الوصول الى حلول انهاء هذا التوغل”، مشيرا الى ان “هنالك تقدم بالمفاوضات مع الجانب التركي في هذا الملف”. وتابع، ان “الحكومة مطمئنة من ناحية الوفد المفاوض وعدم تجاوزه الاطر القانونية والدستورية للعراق”، لافتا الى ان “توازن العلاقات الثنائية الدبلوماسية بين البلدين ستصب في مصلحة الشعب العراقي والتركي معاً”.واختتم الموسوي حديثه، ان “انقرة مازالت تبرر التوغل العسكري والقصف المستمر الى وجود قوات مسلحة تهدد امن تركيا”، مضيفا ان “هنالك اهتمام من الجانب بالتفاوض مع العراق من اجل ايجاد حلول مناسبة للازمات الحالية، والسعي للحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين”.

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