نائب:تقديم مرشح جديد لوزارة التربية

نائب:تقديم مرشح جديد لوزارة التربية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف المحور هيبت الحلبوسي، الأربعاء، عن عزم  المشروع العربي تقديم مرشح اخر لوزارة التربية خلال جلسة الخميس المقبل، مبينا ان الاتفاق السياسي هو اكمال الكابينة خلال 48 ساعة المقبلة. وقال الحلبوسي في تصريح صحفي له اليوم: ان ‘اجتماع الكتل السياسية  في مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قبيل جلسة الامس نتج عنه تمرير اربع مرشحين للوزارات ورفض الاخرين شرط تقديم البدلاء  خلال الـ 84 ساعة’. واضاف ان ‘الخلافات السياسية  دارت حول مرشحة وزارة التربية كونها مرشحة رئيس المشروع العربي خميس الخنجر’، مبينا ان ‘المشروع العربي سيقدم مرشح اخر لشغل الوزارة’. وتابع الحلبوسي ان ‘الخلافات السياسية مازالت مستمرة على وزاراتي الدفاع والداخلية بين تحالفي البناء والاصلاح، فضلا عن مرشح وزارة العدل بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي’.

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