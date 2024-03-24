نائب:تقويم الاداء الحكومي من خلال تعضيد المعارضة النيابية وتقويتها

نائب:تقويم الاداء الحكومي من خلال تعضيد المعارضة النيابية وتقويتها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس تجمع الفاو زاخو عامر عبد الجبار، اليوم الأحد ،  الى عدم إقحام الاستجوابات النيابية في الصراع الحزبي، فيما اعرب عن امله ان يكون ملف الاستجوابات هو لتقويم عمل الحكومة . وقال عبد الجبار في حديث صحفي، ان “العمل مستمر مع الشركاء لتعضيد المعارضة النيابية وتقويتها لتقوم بأداء مهامها على أتم وجه، مبينا أن خطتنا الحالية هي تقويم الاداء الحكومي من خلال الوسائل التي كفلها الدستور لأعضاء مجلس النواب”.وأضاف أن ” عملية استجواب الوزراء قد تواجه اعتراض كبير من داخل كتلة الإطار التنسيقي لاسيما الوزراء الذين ينتمون له”.واكد “وجود توجه لإجراء تعديل وزاري خلال المدة المتبقية من عمر الحكومة”.

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