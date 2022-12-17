نائب:تقييم المحافظين يجب أن يكون حكوميا وليس خاضعا لأراء الأحزاب

نائب:تقييم المحافظين يجب أن يكون حكوميا وليس خاضعا لأراء الأحزاب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي،السبت، بأن استمارة تقييم المحافظين من قبل أعضاء مجلس النواب، ستقود إلى “انقلابات بيضاء”.وأعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاربعاء الماضي، عن إرسال استمارة لمجلس النواب تتضمن تقييم النواب للمحافظين في 13 محافظة.وقال عبد الهادي في حديث صحفي، إنه “وفق مضامين الدستور والقوانين، فأن مهمة النائب هي تشريعية – رقابية ولكن تراكمات الحكومات السابقة، قادت إلى جعل بعض النواب يتدخلون في الميدان التنفيذي للحكومات بل إدارة مشاريع وتقديم خدمات وهذا ليس من صميم عملها بالأساس ما خلق تقاطعات كبيرة بينهم وبين الحكومات المحلية وهذه الحالة موجودة وليست أمرا خفيا”.وأضاف، أن “ورقة السوداني في تقييم المحافظين من قبل النواب تتضمن 3 أخطاء أبرزها أنها تخرج برأي مهني بل يعتمد مبدأ في الأساس المصلحة السياسية في جوهرها وربما تقود إلى انقلابات بيضاء من أجل الإطاحة بمحافظ محدد لأنهم على تقاطع معه”، مؤكدا أنه “كان الأحرى ان يكون التقييم من قبل لجان حكومية تقدم تقريرها وفق آليات شفافة ومنصفة وليست اراء سياسية”.وأشار إلى أن “تقييم النواب للمحافظين قد يؤدي إلى إثارة إشكاليات كبيرة ما يستدعي أن تكون هناك لجان أخرى يكون لها رأي مهني أكبر في كفاءة المحافظين”.

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