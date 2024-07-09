نائب:تلاعب حكومي في موازنة 2024 بعد تصويت البرلمان عليها

نائب:تلاعب حكومي في موازنة 2024 بعد تصويت البرلمان عليها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة “حقوق” النيابية سعود الساعدي، عن حديث متداول في الأروقة السياسية يشي بوجود “تلاعب” في جداول موازنة 2024، مبيناً أنه يدور حول تغييرات أجريت بعد تصويت البرلمان على الجداول التي صادقت رئاسة الجمهورية عليها مؤخراً.وقال الساعدي في حديث متلفز ، إن “هناك حديثاً لم يتم التأكد منه حتى الآن لكنه متوقع، عن حدوث تلاعب بجداول الموازنة”، معتبراً أن “هذا الموضوع ليس جديداً وقد حدث بالموازنة السابقة”.وأضاف الساعدي أن “النسخة التي خرجت من مجلس النواب لم تكن نفسها التي ذهبت إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها”.وأكد الساعدي “ضرورة تقوية دور النائب ودعم العمل المؤسساتي في البرلمان لكي لا نشجع على ثقافة التلاعب والاحتيال والالتفاف على القوانين”.

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