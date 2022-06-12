نائب:تلكأ العمل في ميناء الفاو بسبب تأثيرات خارجية

نائب:تلكأ العمل في ميناء الفاو بسبب تأثيرات خارجية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي، الأحد، غايات دول الجوار لتعطيل مشروع ميناء الفاو، فيما بين أن العمل في المشروع متلكئ.وقال الصالحي في حديث  صحفي، إن “الإمارات والكويت تعمل على عرقلة تفعيل ميناء الفاو لتأثيره على اقتصادها ومينائها جبل علي” مشيرا الى ان “ترك الاتفاقية الصينية والاتجاه نحو الشركات الكورية كانت خطوة غير مدروسة ولها غايات كثيرة”.وأضاف، أن “شركة دايو الكورية متلكئة ولم تنجز شيئا مهما حتى هذه اللحظة، ولو كان المشروع على الاتفاقية الصينية لوصل بمراحل متقدمة من الإنجاز”.وتابع، ان “مشروع ميناء الفاو يدر على العراق مبالغ مالية ضخمة تفوق الإيرادات المالية كونه حلقة وصل وطريق التواصل بين الدول، وان الموقع الجغرافي للبلد يتوسط بين الدول الإقليمية والقارات وسوف يجني خيرات كثيرة في حال إكماله”.

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