نائب:تمديد مهلة اختيار رئيس الوزراء الجديد إلى يوم الأحد المقبل

نائب:تمديد مهلة اختيار رئيس الوزراء الجديد إلى يوم الأحد المقبل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف كتلة “صادقون” النيابية، أحمد الكناني، الخميس (19 كانون الاول 2019)، تمديد رئيس الجمهورية برهم صالح، مهلة اختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، إلى يوم الأحد المقبل.وقال الكناني في حديث صحفي، إنه “استناداً لقرار سابق من المحكمة الاتحادية، يتمثل بعدم احتساب العطل الرسمية ضمن المدد الدستورية، فقد تم تمديد مهلة اختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل لتُخرج منها أيام العطل”.وأوضح، أن “التمديد يأتي من أجل الوصول إلى اتفاق، بخصوص الشخصية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة، لمن يكلف بتشكيل الحكومة المقبلة”.وأشار الى أن “موضوع التكليف سيحسم يوم الأحد المقبل بالتمام”.

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