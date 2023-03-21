نائب:تمرير القانون الانتخابي بنظام “سانت ليغو” يؤسس لنظام استبدادي

نائب:تمرير القانون الانتخابي بنظام “سانت ليغو” يؤسس لنظام استبدادي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد النائب عن اشراقة كانون زهير شهيد الفتلاوي ، الثلاثاء ، أن تمرير قانون الانتخابات بعيدا عن القوى الناشئة والمستقلين سيضاعف الرفض الشعبي ، مبينا ان تغيير قانون الانتخابات في العراق إلى الدوائر المتعددة وإلغاء نظام “سانت ليغو” من أبرز المطالب التي طالب بها المتظاهرون . وقال الفتلاوي في حديث صحفي ، أن ” القوى الناشئة والصغيرة والمستقلين يعولون على صوت الجماهير بعد تمرير القانون داخل مجلس النواب “. وأضاف أن ” الكرة الان في ملعب الشعب وهو من يقرر وستكون هناك خطوات شعبية لاحقة ، مشيرا إلى أننا ” نعمل بكل الطرق القانونية المتاحة وسنكون داعمين وبقوة لأي خطوات شعبية رافضة للقانون ورافضة للمحاصصة “. وكان رئيس كتلة امتداد علاء الركابي قد اكد في حديث سابق أن، تمرير قانون الانتخابات يؤسس لنظام استبدادي “.

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