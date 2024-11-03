نائب:تمرير القوانين الجدلية برئاسة المشهداني ستكون “ميسرة”

نائب:تمرير القوانين الجدلية برئاسة المشهداني ستكون “ميسرة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب علي سعدون اللامي، الاحد، أن المرحلة المقبلة ستشهد تمرير القوانين الجدلية بوجود المشهداني.وقال اللامي في حديث صحفي، إن “البرلمان سيعمل على إقرار القوانين الخلافية الثلاثة المطروحة (الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات المصادرة بقرارات نظام البعث لأصحابها)، وكذلك تعديل قانون الانتخابات في حال وجود هكذا رغبة لدى الكتل السياسية، إضافة إلى المصادقة على جداول الموازنة”، مستبعداً “تمرير قوانين أخرى في الفترة المتبقية من عمر المجلس”.وأضاف أن “الفترة المقبلة ستشهد تنظيم استجوابات لوزيرين على الأقل وهناك تواقيع نيابية تم جمعها لهذا الغرض”.وصوت مجلس النواب الخميس الماضي على محمود المشهداني رئيساً له بالأغلبية، فيما يدور جدل حاد بين القوى السياسية حول إقرار قوانين خلافية.

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