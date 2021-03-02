نائب:تمرير الموازنة ليس قريباً

نائب:تمرير الموازنة ليس قريباً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الثلاثاء، أسباب تأخر تمرير الموازنة، فيما أكد أنها لم تمر قريباً.وقال الخالدي في حديث صحفي، إننا “لا نريد ان تمر قانون الموازنة بالاغلبية داخل مجلس النواب لانه قانون يستفيد منه كل العراقيين دون استثناء ويجب ان يكون التوافق عليه على مستوى وطني وان تشارك به الكتل السياسية وتقبل بمضامينه”.واضاف أنه “يجب ان تكون موازنة 2021 محطة مهمة لتصفير كل المشاكل لتفادي ترحيلها الى الموازنات القادمة”،لافتا الى أن “حسم الموازنة صعب في الايام القادمة لان المشاكل كبيرة”.واشار الى أن “لقاءات الوفدين الكردي والاتحادي لم ينتج عنه أي اتفاق يحسم الموقف من الموازنة في الوقت الراهن”.

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