نائب:تم إكمال التحقيق النيابي عن سرقة القرن

نائب:تم إكمال التحقيق النيابي عن سرقة القرن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة تقصي الحقائق النيابية، الأربعاء، إكمال تقريرها الخاص بملف سرقة الأمانات الضريبية وتسليمه لرئاسة البرلمان.وقالت رئيس اللجنة النائب حنان الفتلاوي في بيان ، إن “اللجنة المشكلة في لجنة النزاهة البرلمانية تعلن إكمال تقريرها وتقديمه لرئاسة مجلس النواب وإرسال نسخة منه الى السلطة القضائية ورئيس مجلس الوزراء ولهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية”.وأضافت، أن “اللجنة عقدت 37 اجتماعاً استضافت فيها 33 شخصية ممن يتطلب الاستماع لأقوالهم او تدقيق الأوليات معهم وأصدرت اللجنة العديد من المخاطبات للحصول على الأوليات، وتضع اللجنة تقريرها الذي يتضمن حقائق كثيرة ومهمة أمام أنظار السلطة القضائية والجهات التنفيذية المعنية كما يتضمن التقرير عددا من التوصيات التي ارتأتها اللجنة من أجل محاسبة المقصرين وإعادة المبالغ المسروقة وكذلك منع أي سرقات مستقبلية مماثلة”.

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