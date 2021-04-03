نائب:تم إلغاء استقطاعات رواتب الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين

نائب:تم إلغاء استقطاعات رواتب الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، أسعد المرشدي، السبت، حقيقة إلغاء استقطاعات الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث في قانون موازنة سنة 2021.وقال المرشدي، في ديث صحفي :ان “قانون موازنة سنة 2021، لم يتضمن استقطاعاً في رواتب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث، فهذا الأمر تم الغاؤه بإلغاء المادة الخاصة باستقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين، التي رفضها البرلمان”.وبين ان “رواتب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث ليس فيها تأثير كبير على قضية توفير الأموال سواء للموظفين او المتقاعدين”.وتابع “لهذا تم الغاء هذه الفقرة، إذ لا تأثير مالي كبير لهذه الاستقطاعات على الموازنة”.وصوت مجلس النواب بجلسته السابقة، على إلغاء المادة 20 من النص المقترح لمشروع موازنة 2021 ، والتي نصت على فرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين.

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