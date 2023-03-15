نائب:تم الإتفاق مع الإقليم على إيداع الإيرادات النفطية في أحد المصارف الحكومية العراقية

نائب:تم الإتفاق مع الإقليم على إيداع الإيرادات النفطية في أحد المصارف الحكومية العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي ثائر الجبوري، ان الأطراف السياسية تمكنت من حسم حصة الإقليم في الموازنة وملف الإيرادات النفطية وآلية وصولها الى بغداد من دون إعادة تكرار المشاكل السابقة.وقال الجبوري في حديث صحفي ، ان “الأطراف السياسية حسمت موضوع حصة الإقليم في الموازنة وتم التفاهم على نسبة 12.6 كما جاء في مسودة الموازنة التي أعدتها الحكومة”.وأضاف ان “الاتفاق مع الإقليم تم على إيداع الإيرادات للنفط المصدر عبر كردستان في المصارف العراقية وباشراف الحكومة الاتحادية، من اجل ضمان وصول الإيرادات الى بغداد”.وبين ان “الأطراف السياسية مازالت تواصل التفاهمات مع الإقليم حول النفط والغاز، خصوصا بعد ان تم حسم حصة الإقليم والواردات النفطية ولم يتبق غير بعض التفاهمات، حيث ان زيارة السوداني الى الإقليم جاءت لتأكيد هذه الأمور وضمان تمرير الموازنة من دون اعتراض”.

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