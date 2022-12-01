نائب:تم توزيع النواب البدلاء على اللجان النيابية

نائب:تم توزيع النواب البدلاء على اللجان النيابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، الخميس، ان مجلس النواب اكمل بشكل نهائي توزيع النواب البدلاء على اللجان النيابية، مشيرا الى ان قضية رؤساء اللجان ستحسم الأسبوع المقبل.وقال الصالحي في تصريح  صحفي، إن “تأخير تسمية رؤساء اللجان النيابية لم يكن نتيجة مناكفات سياسية، بل كان فنيا بسبب استقالة نواب الكتلة الصدرية واستبدالهم بنواب جدد “. وأضاف ان “مجلس النوب قد اكمل توزيع جميع النواب الجدد على اللجان النيابية وان الأسبوع المقبل سيتم التصويت على رئاسة اللجان النيابية وفق الالية المعتمدة لدى مجلس النواب، خاصة بعد ان تمت الانفراجة بين الحزبيين الكرديين بشان وزارتي البلديات والبيئة”.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود رجح في تصريح سابق، حسم رئاسات معظم اللجان البرلمانية في الأسبوع المقبل قبل انتهاء الفصل التشريعي، لافتا الى ان الكتل السياسية تواصل اجتماعاتها لحسم هذا الموضوع.

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