نائب:تواطؤ واضح من قبل الأجهزة الأمنية في اغتيال الناشطين من قبل الميليشيات المتنفذة

بغداد/شبكة أخبار العراق- أتهم رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، السبت (10 كانون الثاني 2020)، الحكومات المحلية، والاجهزة الامنية، بالتواطؤ في عمليات اغتيال الناشطين والإعلاميين.

وقال الخالدي في بيان ، إن “الصمت الحكومي والأمني أمام تصاعد وتيرة عمليات اغتيال المتظاهرين والناشطين والإعلاميين، وآخرها اغتيال مراسل ومصور قناة دجلة، يؤكد تواطؤ الحكومات المحلية والأجهزة الأمنية مع عصابات الإرهاب الحزبية المكلفة بتكميم الأفواه”.

وكان مصدر أمني، من محافظة البصرة، قد افاد أمس الجمعة، بان مسلحين مجهولين من ميليشيات متنفذة اغتالوا الصحفي احمد الصمد ومصوره صفاء غالي في المحافظة.

وقال المصدر ، إن “مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع (بيكب) أقدموا على اغتيال مراسل قناة دجلة الفضائية في محافظة البصرة احمد عبد الصمد، قرب قيادة الشرطة وسط المحافظة”.