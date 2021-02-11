نائب:توجه نيابي بعدم التصويت على بيع ممتلكات الدولة في الموازنة

نائب:توجه نيابي بعدم التصويت على بيع ممتلكات الدولة في الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي محمد البلداوي، الخميس، بوجود توجه عام لجميع الكتل السياسية بعدم التصويت على فقرة بيع أصول الدولة اذا ما اعيد تضمينها بمشروع قانون الموازنة .وقال البلداوي في تصريح صحفي، ان ” قضية بيع أصول الدولة قد تعدد طرحه خلال الموازات السابفة وفي الموازنة الاتحادية الا ان البرلمان في كل مرة كان يرفضه” , مبينا انه ” اذا ما اقر فيعني ان تلك الأصول ستباع بأسعار بخسة وستشوبها عمليات فساد كبيرة ” .وأضاف ان “الفقرة التي تضمنت بيع الأصول واجهت برفض من قبل اللجنة المالية وانه اذا ما تم تضمينها فان البرلمان وبجميع كتله السياسية سيرفضون تلك الفقرة حفاظا لكونها تمثل القوة المالية للدولة ” .يذكر ان وزير المالية قد خول في وقت سابق مدير عام عقارات الدولة ببيع الأصول الا ان البرلمان وقف بقوة ضد هذا التخويل ومنعه في وقت سابق.

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