نائب:توزيع اللجان النيابية بحسب المحاصصة

نائب:توزيع اللجان النيابية بحسب المحاصصة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، أمير المعموري، اليوم الإثنين، عن آلية تشكيل اللجان البرلمانية واختيار أعضائها.وقال المعموري، في حديث صحفي، إنه “تم تشكيل لجنة لتحديد مهام اللجان البرلمانية وذلك بعد إعادة تنظيمها، حيث صوت البرلمان عليها وعلى عدد اللجان المقرر تشكيلها داخل مجلس النواب”.وأضاف، أنه “بحسب الاتفاق فأن هنالك مستقلين اثنين في كل لجنة لتمثيلهم”، مبدياً “اعتراضه على هذه الآلية كونها تمثل نوعا من المحاصصة”.وتابع: “ما أردناه هو أن يوزع الأعضاء حسب الخبرة والكفاءة إلا أن الموضوع أكبر مما نتجه له كون التوافقات السياسية ولغة مجلس النواب هي لغة أرقام”.وأكد، على أن “اللجان البرلمانية يجب أن تقوم بعملها الرقابي الذي يساهم في تأدية النائب لدوره الرقابي خدمة للمواطنين”.

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