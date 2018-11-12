نائب:توزيع النواب على اللجان النيابية وفق “المحاصصة الطائفية”

نائب:توزيع النواب على اللجان النيابية وفق “المحاصصة الطائفية”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الجيل الجديد سركوت لطيف، اليوم الاثنين، ان عملية توزيع النواب على اللجان البرلمانية كانت وفق نفس طائفي وقومي.وقال لطيف في حديث صحفي له اليوم، إن “عملية توزيع النواب على اللجان البرلمانية كانت بنفس طائفي وقومي وسيطرة الاحزاب الكبيرة على اللجان المهمة والتي تسمى لجان (أ) ولم يكن التوزيع بطريقة متساوية بعض اللجان تحتوي على اكثر من نائب في نفس اللجنة”.واضاف ان “صفقات توزيع اللجان البرلمانية بين الكتل الكبيرة والقوميات والطوائف كان اسوء من عملية تشكيل الحكومة”، مشيرا الى انه “لم يكن للجيل الجديد انصاف في عملية التوزيع لدينا 4 نواب ولم يكن لنا مشاركة في اللجان المهمة للبرلمان وكان التوزيع يقتصر على لجان المحافظات والاقاليم والتقييم الاستراتيجي”.وتابع “سنتفاوض مع الكتل الكبرى داخل البرلمان سائرون والنصر لنتفق على صيغة تعامل مع عملية التوزيع وحسب الارقام “، مؤكدا “لسنا الكتلة الاصغر داخل البرلمان يوجد كتل لديها نائبين فقط “.وبين ان “تم وضعي في لجنة شؤون الاعضاء ومؤسسات المجتمع المدني مهمتها تطوير اداء البرلماني وتطوير علاقة البرلمان مع برلمانات العالم وله علاقة مع المجتمع الدعم ودعمه وهذه اللجنة ليست بحجم كتلة الجيل الجديد”.واشار الى ان “وجود مثل قاسم الاعرجي داخل اللجنة يعني انه سيذهب الى الوزارات ولن يبقى داخل اللجان غير المهمة”، مبينا ان “وجود بعض النواب من اصحاب الكتل الكبيرة في اللجنة بالمؤقت لإكمال النصاب فقط خاصة وان الاحزاب الكبيرة ليس لديهم اهتمام بالمجتمع المدني”.وتضم لجنة شؤون الاعضاء ومؤسسات المجتمع المدني عما نؤيل خوشابه، جوان احسان فوزي، سركوت لطيف، يوسف محمد صادق، عباس العطافي، اياد هاشم، قاسم الاعرجي.

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